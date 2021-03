Golf, The Players Championship: i risultati del primo giro (Di venerdì 12 marzo 2021) Soprese nel primo giro del The Players dove alcuni nomi importanti sono in fondo alla classifica. Il nostro Molinari, unico italiano in campo, si trova in fondo alla classifica. The Players: i risultati In vetta alla classifica del The Players si trova un po’ a sorpresa lo spagnolo Sergio Garcia grazie ad uno score di 65 colpi (-7). Nel suo score è riuscito a siglare ben due eagle, quattro birdie e un solo bogey. In seconda posizione si trova lo statunitense Brian Harman grazie ad un giro in 67 (-5) grazie a ben otto birdie e tre bogey. In terza posizione staccati di un colpo con lo score di 68 (-4) si trovano l’inglese Matthew Fitzpatrick, l’irlandese Shane Lowry e il canadese Corey Conners. Tra i più attesi non ha deluso il vincitore della settimana scorsa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Soprese neldel Thedove alcuni nomi importanti sono in fondo alla classifica. Il nostro Molinari, unico italiano in campo, si trova in fondo alla classifica. The: iIn vetta alla classifica del Thesi trova un po’ a sorpresa lo spagnolo Sergio Garcia grazie ad uno score di 65 colpi (-7). Nel suo score è riuscito a siglare ben due eagle, quattro birdie e un solo bogey. In seconda posizione si trova lo statunitense Brian Harman grazie ad unin 67 (-5) grazie a ben otto birdie e tre bogey. In terza posizione staccati di un colpo con lo score di 68 (-4) si trovano l’inglese Matthew Fitzpatrick, l’irlandese Shane Lowry e il canadese Corey Conners. Tra i più attesi non ha deluso il vincitore della settimana scorsa ...

Advertising

Raiworlds : Questa settimana va così per gli appassionati di golf. Su GolfTv si può vedere proprio tutto. Inoltre tutto il giro… - zazoomblog : Golf ritorna il The Players Championship! Francesco Molinari tra le tante stelle al via - #ritorna #Players… - Cassie638 : RT @niallspromoIT: La popstar che sta contribuendo a plasmare il futuro del golf -