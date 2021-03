God of War 2 Ragnarok è solo l'inizio: Santa Monica Studio cerca un lead writer per un gioco non ancora annunciato (Di venerdì 12 marzo 2021) Santa Monica Studio sta assumendo un lead writer per un nuovo gioco non ancora annunciato. Dato che il prossimo God of War è già stato annunciato, è improbabile che sia il gioco in questione. Non solo la prossima avventura di Kratos sembra essere tra i piani del team di sviluppo. Sfortunatamente, i dettagli su questo nuovo annuncio non danno molte informazioni su cosa potrebbe essere il prossimo gioco. L'annuncio di lavoro dice semplicemente che lo Studio sta "cercando un lead writer per lo sviluppo di un nuovo titolo non annunciato". Chiede ai candidati di unirsi allo Studio per ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021)sta assumendo unper un nuovonon. Dato che il prossimo God of War è già stato, è improbabile che sia ilin questione. Nonla prossima avventura di Kratos sembra essere tra i piani del team di sviluppo. Sfortunatamente, i dettagli su questo nuovo annuncio non danno molte informazioni su cosa potrebbe essere il prossimo. L'annuncio di lavoro dice semplicemente che losta "ndo unper lo sviluppo di un nuovo titolo non". Chiede ai candidati di unirsi alloper ...

Advertising

5_marzio : God of War sostanzialmente la Guardia di Dio - IGNitalia : God of War per PS4 in offerta a soli 17,99 Euro @IGNitalia - MyPrideHD : @KrystallDreamer Buongiorno ?? mamma mia sono in hype per te ahah foto da mille angolazioni, mi raccomando ?? io la… - mattyaches : a ciò si potrebbe contestare con: vbb gioca a God Of War, tanto è uguale e direi assolutamente sì peccato che per… - Iegwoshi : RT @_4dango_: Zhongli 'God of War' archon incognito vs Childe 'Tartaglia' Fatui battle nerd #GenshinImpact #?? -