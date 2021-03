Gli Usa ripartono, entro il 1° maggio tutti gli adulti vaccinati. Biden: 4 luglio sarà giorno dell’indipendenza dal Covid (Di venerdì 12 marzo 2021) A un anno dallo scoppio della pandemia del Covid-19, il presidente americano, Joe Biden fissa l'obiettivo del primo maggio per avere tutti gli adulti vaccinati e per far tornare il Paese alla normalità entro il 4 luglio. Il 46esimo presidente degli Usa ha parlato alla nazione. Nel suo primo discorso tv nel prime time, il capo della Casa Bianca ha anche avvertito che il Paese rischia nuove restrizioni se abbasserà la guardia."Stasera annuncio che indicherò a tutti gli stati, tribù e territori di offrire un vaccino a tutti gli adulti, dai 18 anni in su, un vaccino entro il 1 maggio" ha detto Biden. "E' molto prima del previsto". Il presidente americano ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 marzo 2021) A un anno dallo scoppio della pandemia del-19, il presidente americano, Joefissa l'obiettivo del primoper avereglie per far tornare il Paese alla normalitàil 4. Il 46esimo presidente degli Usa ha parlato alla nazione. Nel suo primo discorso tv nel prime time, il capo della Casa Bianca ha anche avvertito che il Paese rischia nuove restrizioni se abbasserà la guardia."Stasera annuncio che indicherò agli stati, tribù e territori di offrire un vaccino agli, dai 18 anni in su, un vaccinoil 1" ha detto. "E' molto prima del previsto". Il presidente americano ...

