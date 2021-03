Gli Usa ripartono | entro il 1° maggio tutti gli adulti vaccinati Biden | 4 luglio sarà giorno dell’indipendenza dal Covid

(Di venerdì 12 marzo 2021) A un anno dallo scoppio della pandemia del-19, il presidente americano, Joefissa l'obiettivo del primoper avereglie per far tornare il Paese alla normalitàil 4. Il 46esimo presidente degli Usa ha parlato alla nazione. Nel suo primo discorso tv nel prime time, il capo della Casa Bianca ha anche avvertito che il Paese rischia nuove restrizioni se abbasserà la guardia."Stasera annuncio che indicherò agli stati, tribù e territori di offrire un vaccino agli, dai 18 anni in su, un vaccinoil 1" ha detto. "E' molto prima del previsto". Il presidente americano ...

23.10, somministrate 100mln di dosiStati Uniti hanno somministrato 100 milioni di dosi di vaccino anti Covid. E'quanto emerge dalle rilevazioni della autorità sanitaria. I dati mostrano come l'...Stati Uniti hanno somministrato oltre 100 milioni di dosi di vaccino anti - Covid. E' quanto ... Secondo i dati del Cdc, oltre 35 milioni di persone neglirisultano totalmente vaccinate, pari al ...Gli Stati Uniti hanno somministrato oltre 100 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. E' quanto emerge dalle rilevazioni della autorità sanitarie. I dati mostrano come l'amministrazione di Joe Biden ab ...L’abbiamo vista spesso sulle pagine dei giornali; Antonella Soldo si batte, ormai da anni, per i diritti delle persone. Nel caso più recente di Walter De Benedetto, rinviato a giudizio per aver coltiv ...