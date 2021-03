Gli unionisti nordirlandesi sedotti e abbandonati dalle promesse di Boris Johnson

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il 24 novembre del 2018tenne un discorso a una conferenza del Democratic Unionist Party (DUP), il principale partito unionista nordirlandese. Allora era il volto più noto della fronda più radicale del partito conservatore, spesso critica nei confronti del governo di Theresa May, considerato troppo arrendevole nelle trattative per fissare i rapporti post-Brexit tra il Regno Unito e l’Unione europea. Anche il DUP in quella fase criticava molto la gestione delle trattative della premier. Nonostante il sostegno parlamentare del partito fosse fondamentale per garantire la maggioranza al governo, May stava concludendo un accordo con l’Unione che per l’Irlanda del Nord prevedeva il mantenimento di molte delle regole del mercato unico europeo, cioè quello che il DUP voleva evitare a tutti i costi. Il mancato sostegno del DUP al piano May fu uno ...