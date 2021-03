Gli effetti del Covid sul lavoro: nel 2020 persi 456mila posti. Ampliati i divari di genere (Di venerdì 12 marzo 2021) Pesanti effetti del Covid sul mondo del lavoro: i dati dell'Istat sono infatti sempre più preoccupanti. Un calo dell'occupazione "senza precedenti" è stato registrato nel mercato del lavoro nel 2020: ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 marzo 2021) Pesantidelsul mondo del: i dati dell'Istat sono infatti sempre più preoccupanti. Un calo dell'occupazione "senza precedenti" è stato registrato nel mercato delnel: ...

Advertising

Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - MatteoRichetti : Oggi il mercato del #lavoro è molto fragile. Dopo mesi di #slogan, bisogna pensare ad alcune misure volte a rafforz… - fattoquotidiano : Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la “trattenuta Brunetta”, meno soldi se si sta a casa per gli effetti… - GallinariSimona : @palumboandres @AGiacopini @VittorioFerram1 @GuidoCrosetto @EverinaFerrari Lo dici tu? Con che titlo?perché se manc… - Mr_Torax : Forse perché gli effetti del contagio si manifestano dopo due settimane e perché c'è una festa in cui si prevede ch… -