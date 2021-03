Gli avvocati praticanti vincono la battaglia per l’Esame di Stato: niente scritti e doppio esame orale (Di venerdì 12 marzo 2021) Negli ultimi mesi gli avvocati praticanti hanno vissuto in un limbo. Da mesi il loro esame di abilitazione professionale veniva rimandato a data da destinarsi causa Covid. L’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si era impuntato: o scritto o niente. I praticanti chiedevano invece un orale abilitante. Il prima possibile. E oggi sono stati accontentati. La neo ministra della Giustizia Marta Cartabia lo aveva anticipato al Festival della Giustizia: la strada scelta era (ed è stata) quella di un doppio orale. Il primo volto a verificare le competenze normalmente testate dagli scritti, il secondo più simile alla prova tradizionale. Soluzioni definite «di emergenza ma non meno selettive» che si sono rese necessarie dopo il no del ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Negli ultimi mesi glihanno vissuto in un limbo. Da mesi il lorodi abilitazione professionale veniva rimandato a data da destinarsi causa Covid. L’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si era impuntato: o scritto o. Ichiedevano invece unabilitante. Il prima possibile. E oggi sono stati accontentati. La neo ministra della Giustizia Marta Cartabia lo aveva anticipato al Festival della Giustizia: la strada scelta era (ed è stata) quella di un. Il primo volto a verificare le competenze normalmente testate dagli, il secondo più simile alla prova tradizionale. Soluzioni definite «di emergenza ma non meno selettive» che si sono rese necessarie dopo il no del ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FURBATA DEI POLITICI-AVVOCATI Non esercitano la professione da anni, ma in molti hanno ricevuto la dose di Astra… - petergomezblog : Vaccino, le categorie che saltano la fila (grazie alle Regioni). Dagli avvocati ai giornalisti: ecco chi scavalca g… - Nicola11145604 : @jeko2jeko6 @Agenzia_Ansa Dove sono stati vaccinati gli avvocati? Dove? - Grandalbero1 : RT @lbianchetti: Perché non fanno i titoli sui mesi di lockdown in più per il fatto di vaccinare gli avvocati trentenni invece degli anzian… - Evelin19964 : #QuartoGrado credo che gli avvocati consiglieranno a Benno di dire che le voci gli hanno detto di uccidere i genito… -