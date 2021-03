Giugliano | famiglia distrutta dal Covid | dopo la mamma e la sorella muore anche Gigi Cimmino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano famiglia

Il Meridiano News

... deceduto tre giorni dopo aver effettuato la vaccinazione all'ospedale San Giuliano di... Non sono emerse correlazioni con la vaccinazione, ma nella denuncia della, assistita dall'...... deceduto tre giorni dopo aver effettuato la vaccinazione all'ospedale San Giuliano di... Non sono emerse correlazioni con la vaccinazione, ma nella denuncia della, assistita dall'...GIUGLIANO – Una famiglia distrutta dal Covid, in pochi giorni. E’ quello che è accaduto a Giugliano, dove in pochissimo tempo, il Coronavirus ha ucciso un uomo di 58 anni, e precedentemente anche la m ...Intervista a Anna Palladino, moglie del bidello Vincenzo Russo: "Prima mi aveva detto: "Non voglio farlo il vaccino". E poi: "Sento il ...