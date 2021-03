Giorgia Meloni | “Su AstraZeneca il Governo chiarisca e si prenda la responsabilità”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Con un duro post su Facebook, la leader di Fratelli d’Italia,, ha invitato ad assumersi le proprienell’ambito del caso dei vaccini: “La sospensione di un lotto del vaccinoha creato molta preoccupazione tra i cittadini. Incomprensibile il silenzio dele delle Istituzioni competenti, che finora non hanno dato spiegazioni e hanno lasciato la popolazione nell’incertezza. Fratelli d’Italia chiede all’Esecutivo di assumersi le propriee di fornire il prima possibile agli italiani i chiarimenti che aspettano. Serve massima trasparenza, anche per evitare che il piano vaccinale possa subire rallentamenti”. SportFace.

Advertising

carlo_canepa : A #portaaporta Giorgia Meloni ha detto che ognuno deve essere libero di farsi fare il vaccino che vuole, seguendo l… - TerzoTempo54 : RT @GiorgiaMeloni: Manteniamo l’impegno assunto nel 2018 di non andare al governo con Sinistra e M5S, perché con compagni di viaggio tanto… - ErnestoPascucci : RT @mruspandini: ?? Giorgia Meloni è la donna con maggior peso politico. Link: - ilmetropolitan : ?? #Vaccino. Giorgia Meloni: Governo chiarisca su #Astrazeneca, italiani preoccupati - iltugnela : Giorgia Meloni diventerà il primo premier donna in Italia? -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta con ospite1.237.000 (15,5%). Tg3 Linea Notte 450.000 (5,1%).La lotteria degli scontrini con il cashback 'costa circa 5 miliardi di euro', dice, leader di Fdi, ricordando che 'il governo Conte ha destinato 11 miliardi per i ristori e quasi 5 ...Ultimi sondaggi politici, secondo la Supermedia Youtrend presentata nel corso di Omnibus variazioni significative per Pd e (...) ...L’11 marzo, ospite a Porta a Porta su Rai 1, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato la sospensione in via precauzionale di un lotto di dosi del vaccino AstraZeneca da parte dell’A ...