Gianni Morandi ustionato, dinamica terribile: "Era da solo, com'è riuscito a chiedere aiuto". Un incubo a occhi aperti (Di venerdì 12 marzo 2021) Paura per Gianni Morandi, ricoverato d'urgenza per ustioni in un centro specializzato a Cesena. L'amatissimo cantante emiliano, 76 anni, è rimasto vittima di un incidente in campagna a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna: "Stava bruciando delle sterpaglie in giardino, quando è scivolato in avanti e ha subito un'ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l'intervento del 118", hanno subito spiegato dal suo staff, chiarendo poi la decisione di trasportarlo a Cesena. I dettagli dall'incidente fanno comprendere il corso rischio dal mito di Fatti mandare dalla mamma e Non son degno di te: Morandi era da solo, e nonostante le ferite, il dolore e la paura è riuscito a tornare in casa e dare l'allarme. Ironia della sorte: il cantante, vero e proprio punto di riferimento social per ...

