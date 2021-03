Gianni Morandi ricoverato: si è ustionato mentre bruciava sterpaglie (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianni Morandi si è ustionato mani e gambe mentre bruciava delle sterpaglie, ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita Brutta disavventura per Gianni Morandi: il cantante è stato ricoverato in ospedale per ustioni riportare a braccia e gambe. Secondo le ricostruzioni, Morandi stava bruciando alcune sterpaglie quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo proprio in mezzo alle fiamme. ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, le sue condizioni non sarebbero gravi, a parte le ustioni ad una mano. Dopo le prime cure, si è provveduto a trasferire il cantante presso il centro grandi ustionati di Cesena. Superato lo spavento e lo shock, ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021)si èmani e gambedellein ospedale, non sarebbe in pericolo di vita Brutta disavventura per: il cantante è statoin ospedale per ustioni riportare a braccia e gambe. Secondo le ricostruzioni,stava bruciando alcunequando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo proprio in mezzo alle fiamme.d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, le sue condizioni non sarebbero gravi, a parte le ustioni ad una mano. Dopo le prime cure, si è provveduto a trasferire il cantante presso il centro grandi ustionati di Cesena. Superato lo spavento e lo shock, ...

