Gianni Morandi ricoverato d’urgenza: ustioni alle mani e alle gambe (Di venerdì 12 marzo 2021) In queste ore, un brutto episodio ha visto protagonista Gianni Morandi. Il cantante, non a caso, stava facendo alcuni lavori di giardinaggio quando è caduto. Come se non bastasse, stava incendiando alcune sterpaglie e il fuoco lo ha ustionato. Immediata la corsa in ospedale. Attualmente, come rivela Repubblica, il cantante sta bene ma resta il grosso spavento. Tanti i messaggi d’affetto sotto al post pubblicato da Morandi pochi minuti prima dell’incidente. Gianni Morandi: incidente per il cantante Momenti di grande paura per Gianni Morandi che, in queste ore, è stato trasportato in ospedale per un incidente domestico. A spiegare la dinamica dei fatti ci ha pensato Fanpage: “Gianni Morandi è stato ricoverato ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021) In queste ore, un brutto episodio ha visto protagonista. Il cantante, non a caso, stava facendo alcuni lavori di giardinaggio quando è caduto. Come se non bastasse, stava incendiando alcune sterpaglie e il fuoco lo ha ustionato. Immediata la corsa in ospedale. Attualmente, come rivela Repubblica, il cantante sta bene ma resta il grosso spavento. Tanti i messaggi d’affetto sotto al post pubblicato dapochi minuti prima dell’incidente.: incidente per il cantante Momenti di grande paura perche, in queste ore, è stato trasportato in ospedale per un incidente domestico. A spiegare la dinamica dei fatti ci ha pensato Fanpage: “è stato...

