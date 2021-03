Gianni Morandi ricoverato d’urgenza: incidente mentre era in campagna (Di venerdì 12 marzo 2021) , ecco cos’è successo nel dettaglio e come sta ora il cantante. Gianni Morandi ricoverato d’urgenza a Bologna dopo un incidente in campagna: cos’è successoMomenti di grande paura per l’amatissimo Gianni Morandi, che qualche ora fa è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bologna dopo un incidente domestico. Tutto è accaduto in campagna, dove il cantante si trovava per ripulire un po’ il terreno dalle sterpaglie e dai rami secchi in vista dell’arrivo della primavera. Tutto sembrava tranquillo, tanto che Gianni ha anche postato una sua foto sul suo profilo Instagram mentre, sorridente e sereno, guidava il trattore trasportando i rami e indossando un paio di guanti ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) , ecco cos’è successo nel dettaglio e come sta ora il cantante.a Bologna dopo unin: cos’è successoMomenti di grande paura per l’amatissimo, che qualche ora fa è stato trasportatoall’ospedale di Bologna dopo undomestico. Tutto è accaduto in, dove il cantante si trovava per ripulire un po’ il terreno dalle sterpaglie e dai rami secchi in vista dell’arrivo della primavera. Tutto sembrava tranquillo, tanto cheha anche postato una sua foto sul suo profilo Instagram, sorridente e sereno, guidava il trattore trasportando i rami e indossando un paio di guanti ...

Advertising

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - Corriere : Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni a Bologna - antonio_randino : Incidente e ustioni per #GianniMorandi, ricoverato Al centro specializzato di Cesena per le cure necessarie. - hisaroussel : oddio no Gianni Morandi è in ospedale -