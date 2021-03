Gianni Morandi ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un incidente: ecco cosa è successo (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianni Morandi, nel tardo pomeriggio di ieri, ha avuto un incidente che gli è costato il ricovero d’urgenza in ospedale; il cantante 76enne si trovava nei pressi della sua abitazione di Monghidoro (BO) dove stava completando alcuni lavori domestici; più in particolare, stava bruciando alcune sterpaglie quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto sulle sterpaglie in fiamme provocandosi un’ustione alle mani (particolarmente grave la destra) e agli arti inferiori. Immediati i soccorsi che lo hanno raggiunto a Monghidoro e lo hanno portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove il cantante ha ricevuto le prime medicazioni. Più tardi, Gianni Morandi è stato trasferito al centro grandi ustionati di ... Leggi su trendit (Di venerdì 12 marzo 2021), nel tardo pomeriggio di ieri, ha avuto unche gli è costato il ricoveroin; il cantante 76enne si trovava nei pressi della sua abitazione di Monghidoro (BO) dove stava completando alcuni lavori domestici; più in particolare, stava bruciando alcune sterpaglie quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto sulle sterpaglie in fiamme provocandosi un’ustione alle mani (particolarmente grave la destra) e agli arti inferiori. Immediati i soccorsi che lo hanno raggiunto a Monghidoro e lo hanno portatoal pronto soccorso dell’Maggiore di Bologna, dove il cantante ha ricevuto le prime medicazioni. Più tardi,è stato trasferito al centro grandi ustionati di ...

