Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Incidente in campagna per Gianni Morandi che è ora ricoverato a Cesena in seguito alle ustioni riportate. ''Stava bruciando delle sterpaglie in giardino - raccontano dal suo entourage - quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un'ustione. Il cantante, 76 anni, era solo: malgrado la paura e il dolore, è corso a casa a chiedere aiuto. Sono subito stati allertati i soccorsi. Nelle ore precedenti, Morandi aveva postato una foto sorridente sul trattore in campagna con un paio di guanti nuovi da lavoro. Ora sta bene ma dovrà curare le ustioni alle mani e alle gambe.

