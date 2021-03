Gianni Morandi, le condizioni dopo il ricovero: come sta. Le ultime notizie dall’ospedale (Di venerdì 12 marzo 2021) La prima notte di ricovero in ospedale ha placato l’allarmismo che si era generato in casa Morandi. In seguito alla notizia delle scorse ore che lo ha visto protagonista del piccolo incidente, Gianni Morandi sembra essere in buona salute. Le comunicazioni circa le sue ustioni avevano destato molto stupore. La prima nottata d’ospedale è passata in maniera tranquilla, ha riportato l’entourage dell’iconico cantante. Nonostante la bolla di emergenza che si era venuta a creare, anche a causa del profondo legame che lega l’artista al suo pubblico, Gianni Morandi sta bene. Al momento è ricoverato in un centro specializzato di Cesena. Stando a quanto descritto dall’entourage, Gianni Morandi “Stava bruciando delle sterpaglie in giardino, quando ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 12 marzo 2021) La prima notte diin ospedale ha placato l’allarmismo che si era generato in casa. In seguito alla notizia delle scorse ore che lo ha visto protagonista del piccolo incidente,sembra essere in buona salute. Le comunicazioni circa le sue ustioni avevano destato molto stupore. La prima nottata d’ospedale è passata in maniera tranquilla, ha riportato l’entourage dell’iconico cantante. Nonostante la bolla di emergenza che si era venuta a creare, anche a causa del profondo legame che lega l’artista al suo pubblico,sta bene. Al momento è ricoverato in un centro specializzato di Cesena. Stando a quanto descritto dall’entourage,“Stava bruciando delle sterpaglie in giardino, quando ...

