Gianni Morandi ancora ricoverato: le condizioni del cantante (Di venerdì 12 marzo 2021) ricoverato nello tardo pomeriggio di ieri a causa di un incidente domestico Gianni Morandi avrebbe trascorso una notte tranquilla al centro ustionati di Cesena. Il cantante, secondo quanto riferito dal suo entourage, sarebbe caduto sul fuoco mentre stava bruciando della sterpaglia della sua tenuta. Un incidente che lo ha costretto prima ad andare all’ospedale di Bologna e poi a quello di Cesena. Gianni-Morandi-solonotizie24Gianni Morandi notte in ospedale: come sta In queste ore si stanno diffondendo le prime notizie sullo stato di salute di Morandi: secondo quanto riferito dallo staff della struttura del centro ustionati di Cesena il cantante sta bene e ha passato la notte sereno e l’immediato soccorso è stato fatale ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021)nello tardo pomeriggio di ieri a causa di un incidente domesticoavrebbe trascorso una notte tranquilla al centro ustionati di Cesena. Il, secondo quanto riferito dal suo entourage, sarebbe caduto sul fuoco mentre stava bruciando della sterpaglia della sua tenuta. Un incidente che lo ha costretto prima ad andare all’ospedale di Bologna e poi a quello di Cesena.-solonotizie24notte in ospedale: come sta In queste ore si stanno diffondendo le prime notizie sullo stato di salute di: secondo quanto riferito dallo staff della struttura del centro ustionati di Cesena ilsta bene e ha passato la notte sereno e l’immediato soccorso è stato fatale ...

