Gianni Agnelli, ovvero il peggio del capitalismo parassitario italiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Un grande o un grandissimo bluff, come ebbe a dire il solito caustico Vittorio Feltri? La verità, per una volta, non sta nel mezzo. Tanto più se parliamo di Gianni Agnelli, che se fosse ancora vivo oggi compirebbe 100 anni. Estremamente più sfaccettata la realtà, se vogliamo anche molto colorita. Portando con sé il meglio (poco) e il peggio (tanto) del capitalismo tricolore. “Se avessi potuto scegliere non avrei certo investito a Torino e certo non nell’auto”. Così avrebbe detto Gianni Agnelli a Jas Gawronski. A voler sottolineare che l’avvocato (in realtà era solo laureato in giurisprudenza) viveva la Fiat quasi come un peso. Facendo di fatto pagare a noi tutti quel che considerava alla stregua di un fastidioso gravame con il quale convivere per questioni di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Un grande o un grandissimo bluff, come ebbe a dire il solito caustico Vittorio Feltri? La verità, per una volta, non sta nel mezzo. Tanto più se parliamo di, che se fosse ancora vivo oggi compirebbe 100 anni. Estremamente più sfaccettata la realtà, se vogliamo anche molto colorita. Portando con sé il meglio (poco) e il(tanto) deltricolore. “Se avessi potuto scegliere non avrei certo investito a Torino e certo non nell’auto”. Così avrebbe dettoa Jas Gawronski. A voler sottolineare che l’avvocato (in realtà era solo laureato in giurisprudenza) viveva la Fiat quasi come un peso. Facendo di fatto pagare a noi tutti quel che considerava alla stregua di un fastidioso gravame con il quale convivere per questioni di ...

Advertising

juventusfc : La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - Ettore_Rosato : 100 anni fa nasceva a Torino l’Avvocato Gianni #Agnelli, uomo simbolo dell’imprenditoria italiana. Rappresentava lo… - chetempochefa : «Un uomo che non piange, non potrà mai fare grandi cose.» - Il #12marzo di 100 anni fa nasceva Gianni Agnelli.… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Il titolo di uomo del Rinascimento va di moda. Ora è Kissinger, il principale autore e ispiratore del golpe in Cile, d… - Alessandro_Amad : @Gionni35005025 @IlPrimatoN Lei che risponde in questo modo , per me non capisce che il fu Gianni Agnelli è il Lapo… -