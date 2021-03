Gianni Agnelli - Lapo Elkann si ispira alla 24 Ore di Le Mans per omaggiare il nonno (Di venerdì 12 marzo 2021) Lapo Elkann ha voluto rendere omaggio al nonno Gianni Agnelli ispirandosi al mondo delle corse automobilistiche: in occasione dei cento anni dalla nascita dell'Avvocato, il nipote ha infatti lanciato su Twitter, con l'hashtag #24orediGianniAgnelli, un'iniziativa esplicitamente riconducibile alla 24 Ore di Le Mans e alla passione dell'industriale torinese per i motori. Le frasi più celebri. In particolare, Lapo Elkann sta diffondendo alcune delle frasi più celebri pronunciate da Gianni Agnelli durante la sua vita. Gli argomenti sono molteplici: dalla Fiat alla Ferrari, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 12 marzo 2021)ha voluto rendere omaggio alndosi al mondo delle corse automobilistiche: in occasione dei cento anni dnascita dell'Avvocato, il nipote ha infatti lanciato su Twitter, con l'hashtag #24oredi, un'iniziativa esplicitamente riconducibile24 Ore di Lepassione dell'industriale torinese per i motori. Le frasi più celebri. In particolare,sta diffondendo alcune delle frasi più celebri pronunciate dadurante la sua vita. Gli argomenti sono molteplici: dFiatFerrari, ...

juventusfc : La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - Ettore_Rosato : 100 anni fa nasceva a Torino l’Avvocato Gianni #Agnelli, uomo simbolo dell’imprenditoria italiana. Rappresentava lo… - chetempochefa : «Un uomo che non piange, non potrà mai fare grandi cose.» - Il #12marzo di 100 anni fa nasceva Gianni Agnelli.… - scalise_luigia : RT @confundustria: Kissinger: 'Gianni Agnelli era un uomo del Rinascimento'. Ogni volta che lo stato gli salvava l'azienda, rinasceva. - LLucaMantovani : Metto like ad ogni cosa riguardante Gianni Agnelli e solo dopo lo leggo -