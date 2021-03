Gianni Agnelli | la vita dell’Avvocato Gianni Agnelli a 100 anni dalla nascita L’Avvocato tra Fiat | Ferrari e Juventus

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nasceva 100fa, il 12 marzo 1921, a Torino,. All’anagrafe Giov, ma per tutti, l’industriale con capacità eccezionali che ha fatto grande Torino, ma non solo questo: ex presidente di Confindustria, senatore acon la passione dello sport. La famigliaera figlio di Edoardo e di Virginia Bourbon del Monte, il nonno era il senatore Giov, da cui riprende il nome, fondatore insieme ad altri della, che il nipote rese poi grande. Il ...

SkyTG24 : Oggi Gianni Agnelli avrebbe compiuto 100 anni: il ritratto dell'Avvocato - SkyTG24 : Tra le passioni di #GianniAgnelli100 lo sport, con la Juventus e la Ferrari, ma anche i salotti mondani e la dolce… - Corriere : Gianni Agnelli: il secolo dell’Avvocato. Il potere, le donne, la Fiat (e lo sport) - Tucidide3 : RT @Wikileaks_Ita: Gianni #Agnelli una volta disse 'non ho mai, dico mai, fatto parte di associazioni segrete, misteriose o altro... #Loggi… - Juveprimoamore3 : RT @SkySport: Gianni Agnelli, 100 anni dalla nascita dell'Avvocato -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Agnelli

... ascoltando la voce del buon senso accettò di lasciare la presidenza nelle mani sicure di Vittorio Valletta (il Professore, appunto),ha dovuto, potuto e saputo trasformare se stesso ...Un secolo fa nasceva, l'uomo che diventò simbolo di stile per una generazione. Possedeva i sogni degli italiani e seppe esportarli come nessuno ha fatto più, scomparso il 24 gennaio 2003, ...La nuova mostra del museo Enzo Ferrari di Modena riunisce per la prima volta le fuoriserie realizzate da Ferrari e personalizzate in stretta collaborazione con l’Avvocato Gianni Agnelli. Una ...Poste Italiane rende noto che oggi, 12 marzo 2021, viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo commemorativo di Giovanni Agnelli, conosciuto anche come Gianni, nel centenario de ...