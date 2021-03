Gianni Agnelli | i cento anni dell' Avvocato

Advertising

Il 12 marzo 1921 nasceva, presidente della Fiat e della Juventus , uomo simbolo del capitalismo italiano, ha incarnato per piu' di mezzo secolo l'immagine dell'industria italiana. Oggi avrebbe compiuto cento ...Ufficiale gentiluomo e grande viveur,- di cui ricorre oggi 12 marzo il centenario della nascita - e' stato un emblema di stile, vero e proprio ambasciatore dell'eleganza italiana nel mondo. Con il piumino sopra il blazer, ...Poste Italiane comunica che oggi 12 marzo 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo commemorativo di Giovanni Agnelli, conosciuto anche come Gianni, nel centenario della ...In occasione del centesimo anniversario della nascita di Gianni Agnelli, Lapo Elkann ha voluto rendere omaggio al nonno su Twitter in modo creativo dando vita alle #24oredigianniagnelli. Su ...