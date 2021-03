Gianni Agnelli | i 100 anni di un mito italiano | “l’erede designato”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ad un secolo dalla sua nascitaè il simbolo dell’Italia imprenditoriale. Icona di stile, ha affrontato in tre decadi sfide durissime A 100dalla sua nascita,, è tutt’ora considerato uno dei più grandi imprenditori italiani del post boom economico. Ma la sua figura va ben oltre quella del semplice manager. L’ Avvocato negliè diventato undi stile, una figura quasi inarrivabile per i “comuni”. Una venerazione dovuta oltre alla spiccata dote dialettica, alla sua capacità di affrontare rivoluzioni sociali ed economiche con fermezza e intelligenza.nacque il 12 marzo 1921 a Torino, secondo fra i sette figli di Edoardo. Dopo la morte del padre, il ...

Advertising

juventusfc : La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - Ettore_Rosato : 100 anni fa nasceva a Torino l’Avvocato Gianni #Agnelli, uomo simbolo dell’imprenditoria italiana. Rappresentava lo… - chetempochefa : «Un uomo che non piange, non potrà mai fare grandi cose.» - Il #12marzo di 100 anni fa nasceva Gianni Agnelli.… - GMuccari : RT @juventusfc: La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - RichbonesE : RT @ilfattoblog: Gianni Agnelli, ho la strana impressione che neanche la Fiat oggi voglia ricordarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Agnelli

Il 12 marzo 1921 nasceva, presidente della Fiat e della Juventus , uomo simbolo del capitalismo italiano, ha incarnato per piu' di mezzo secolo l'immagine dell'industria italiana. Oggi avrebbe compiuto cento ...Ufficiale gentiluomo e grande viveur,- di cui ricorre oggi 12 marzo il centenario della nascita - e' stato un emblema di stile, vero e proprio ambasciatore dell'eleganza italiana nel mondo. Con il piumino sopra il blazer, ...Poste Italiane comunica che oggi 12 marzo 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo commemorativo di Giovanni Agnelli, conosciuto anche come Gianni, nel centenario della ...In occasione del centesimo anniversario della nascita di Gianni Agnelli, Lapo Elkann ha voluto rendere omaggio al nonno su Twitter in modo creativo dando vita alle #24oredigianniagnelli. Su ...