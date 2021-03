Gianni Agnelli | ho la strana impressione che neanche la Fiat oggi voglia ricordarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il 12 marzo 1921 nasceva, il futuro “avvocato”, per intenderci. Un grande italiano non privo di virtù civili. Non un imprenditore, né un santo, ma una personalità complessa di capitalista, segnato più da una straordinaria responsabilità verso la sua numerosa famiglia, che nei confronti del proprio Paese. A cavallo tra lae il jet set, diede il meglio di sé grazie all’abilità di Gianluigi Gabetti, allorché blindò il patrimonio di famiglia, con l’istituzione prima di Ifil e poi di Exxor, impedendo dannose dispersioni, al prezzo di una ripartizione, in parte violenta, ma generosa. Nipote del fondatore, il senatore Giovanni, secondo (di sette) figli dello sfortunato Edoardo, tragicamente morto (1935) in fase di ammaraggio a bordo dell’idrovolante pilotato dal grande trasvolatore, Arturo Ferrarin detto il Moro. Ma, ...