Gianni Agnelli | biografia | oggi 100 anni dalla sua nascita

Advertising

juventusfc : La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - juventusfcen : A lifelong passion: Gianni Agnelli and Juventus #GianniAgnelli100 - Ettore_Rosato : 100 anni fa nasceva a Torino l’Avvocato Gianni #Agnelli, uomo simbolo dell’imprenditoria italiana. Rappresentava lo… - simonpeterk7 : RT @juventusfc: La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - engillrussi : RT @juventusfc: La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Agnelli

Commenta per primo Cento anni fa, oggi,. L'uomo che sarebbe diventato, per tutti, soltanto e semplicemente l'Avvocato. La sintesi ideale e conforme di un intero secolo. Il Novecento, ritagliato intorno alla sua figura di ...Ecco il flash sulla scomparsa didel 24 gennaio 2003 dagli archivi dell'AgenziaJuve senti Elkann - John Elkann, numero uno di Exor, ha parlato nella puntata di "Porta a porta" dedicata ai 100 anni di Gianni Agnelli. I temi affrontati ...Cento anni fa, oggi, Gianni Agnelli. L’uomo che sarebbe diventato, per tutti, soltanto e semplicemente l’Avvocato. La sintesi ideale e conforme di un intero sec ...