Gianni Agnelli - Al secolo lAvvocato

(Di venerdì 12 marzo 2021) Pare passata un'era geologica. Oggicompirebbe "solo" cento anni, ma sembrano mille. Me lo ricordo intervistato da Enzo Biagi, una sera di un Sanremo, anni 90. Alla fine dell'intervista,diceva che non l'avrebbe guardato, il festival. Biagi risponde: "Avvocato, non sa cosa si perde".: "Non sapete cosa vi perdete voi". All'epoca, il primo industriale d'Italia era ancora al massimo del suo splendore, nello specifico al massimo della rappresentanza identitaria-sociale, ciò che andava bene per la Fiat andava bene per l'Italia e viceversa. I nuovi modelli di auto venivano presentati al Quirinale o a palazzo Chigi e ci sono foto di ogni utilitaria o berlina con i rispettivi presidenti della Repubblica o del Consiglio. Insomma, davvero, autobiografia d'Italia, anche se, come è noto, l'Avvocato ...