Gianni Agnelli | 100 anni di un' icona italiana senza tempo

(Di venerdì 12 marzo 2021), scomparso il 24 gennaio 2003, compirebbe 100il 12 marzo, eppure il suo stile e la sua impronta restano attuali, come racconta sul numero di GQ in edicola Fabiana Giacomotti. Cominciando così: «Fra gli80 e i 90, i decenni dell’Italia post terroristica, ricca e scintillante in cui glidominavano l’editoria milanese, lavorare per la Rizzoli, certamente a livelli dirigenziali ma anche nella tipografia che all’epoca era ancora interna, equivaleva a godere di un pur pallido riflesso del sole che irradiava da Villar Perosa La grande villa sulle colline torinesi con i suoi centoquarantacinque ettari di parco, celebrata da coffee table book che andavano subito esauriti e da leggende che a ogni ripetizione si arricchivano di dettagli, era lontana centinaia di ...

Advertising

SkyTG24 : Oggi Gianni Agnelli avrebbe compiuto 100 anni: il ritratto dell'Avvocato - Corriere : Gianni Agnelli: il secolo dell’Avvocato. Il potere, le donne, la Fiat (e lo sport) - repubblica : Henry Kissinger: 'Gianni Agnelli era un uomo del Rinascimento' - caporix : Riflessione mattutina Oggi sarà tutto un...Gianni Agnelli era un bel direttore, un santo, un apostolo - Laurarusso27 : RT @SkyTG24: Oggi Gianni Agnelli avrebbe compiuto 100 anni: il ritratto dell'Avvocato -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Agnelli

La Fiat, la Juventus, la Ferrari . Bastano queste tre parole per richiamare immediatamente alla memoria l'avvocatoa cento anni dalla sua nascita , avvenuta il 12 marzo 1921. Queste le tre grandi passioni dell'Avvocato, chiamato così per la sua laurea in giurisprudenza ma mai utilizzata, non avendo ...Pare passata un'era geologica. Oggicompirebbe 'solo' cento anni, ma sembrano mille. Me lo ricordo intervistato da Enzo Biagi, una sera di un Sanremo, anni 90. Alla fine dell'intervista,diceva che non l'avrebbe ...Un secolo fa nasceva Gianni Agnelli, l’uomo che diventò simbolo di stile per una generazione. Possedeva i sogni degli italiani e seppe esportarli come nessuno ha fatto più ...Grande appassionato di calcio e F1, l’Avvocato ha «battezzato» tutti i più grandi campioni bianconeri, quelli di Maranello e anche gli avversari: da Del Piero Pinturicchio a Baggio coniglio bagnato a ...