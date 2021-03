Gianna Fregonara chi è la moglie di Enrico Letta: matrimonio, figli e una carriera da giornalista lontana dai fotografi (Di venerdì 12 marzo 2021) giornalista e blogger, così si descrive la moglie del politico italiano Enrico Letta. Si chiama Gianna Fregonara ed è la seconda moglie di Letta nonché madre dei suoi 3 figli, Giacomo, Lorenzo e Francesco. Tutto sulla compagna di Letta ed ex “first lady” che sembra ora destinata ad essere la moglie della futura guida del Partito Democratico. Gianna Fregonara: chi è la moglie di Enrico Letta Gianna Fregonara, originaria di Novara, sarebbe nata nel 1968 e avrebbe dunque 52 anni. Grande giornalista e nome di spicco della redazione de Il Corriere della Sera, è una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 marzo 2021)e blogger, così si descrive ladel politico italiano. Si chiamaed è la secondadinonché madre dei suoi 3, Giacomo, Lorenzo e Francesco. Tutto sulla compagna died ex “first lady” che sembra ora destinata ad essere ladella futura guida del Partito Democratico.: chi è ladi, originaria di Novara, sarebbe nata nel 1968 e avrebbe dunque 52 anni. Grandee nome di spicco della redazione de Il Corriere della Sera, è una ...

Advertising

gianfra62166690 : RT @Michele_Arnese: Enrico Letta: nato a Pisa il 20 agosto del 1966 e laureato in Diritto internazionale, è sposato con la giornalista del… - Michele_Arnese : Enrico Letta: nato a Pisa il 20 agosto del 1966 e laureato in Diritto internazionale, è sposato con la giornalista… - LPincia : RT @ghenesio: La moglie di Letta non sta dietro le quinte, è Gianna Fregonara giornalista influente del Corriere del Sera. - ghenesio : La moglie di Letta non sta dietro le quinte, è Gianna Fregonara giornalista influente del Corriere del Sera. -