Gianfranco Pasquino: “Renzi? Un disastro per il centrosinistra e per la cultura politica del paese. Ha distrutto senza costruire” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Io credo che il centrosinistra dovrebbe cercare un leader capace di tenere insieme tutte le sparse membra del centrosinistra, capace di fare una campagna elettorale e di governare in maniera pacata. Una persona alla Angela Merkel da contrapporre alle fiammate populiste e nazionaliste”. Il politologo Gianfranco Pasquino, intervenuto in occasione della diretta settimanale Millennium Live, condotta da Mario Portanova, si è concentrato sul momento politico del centrosinistra, cercando di dribblare una domanda su Matteo Renzi: “Se posso evitare di parlare di Renzi lo faccio molto volentieri, è stato un disastro per il centrosinistra e un disastro per la cultura politica del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “Io credo che ildovrebbe cercare un leader capace di tenere insieme tutte le sparse membra del, capace di fare una campagna elettorale e di governare in maniera pacata. Una persona alla Angela Merkel da contrapporre alle fiammate populiste e nazionaliste”. Il politologo, intervenuto in occasione della diretta settimanale Millennium Live, condotta da Mario Portanova, si è concentrato sul momento politico del, cercando di dribblare una domanda su Matteo: “Se posso evitare di parlare dilo faccio molto volentieri, è stato unper ile unper ladel ...

