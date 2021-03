Gerrard-Klopp, porte girevoli sull’asse Glasgow-Liverpool? L’ex capitano in rampa di lancio, il tedesco appeso alla Champions (Di venerdì 12 marzo 2021) Steven Gerrard un campionato non l’aveva mai vinto. Da giocatore, anzi da capitano e bandiera del Liverpool, lo aveva accarezzato nel 2014. Ma il clamoroso scivolone che portò al gol di Demba Ba spezzò le speranze di una squadra che sembrava lanciata verso un titolo scontato. Quell’episodio, più che mai iconico se visto a posteriori, è stato parzialmente riscattato con la recente conquista della Premiership scozzese. Il tecnico inglese, ora alla guida dei Rangers, è riuscito dopo quasi un decennio a porre fine all’egemonia degli odiati ed eterni rivali del Celtic. Alle 13:53 del 7 marzo è bastato lo scialbo pareggio senza reti dei cugini sul campo del Dundee per avere l’aritmetica dalla propria parte. La sfida tra i due club di Glasgow è un qualcosa che va al di là del semplice calcio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Stevenun campionato non l’aveva mai vinto. Da giocatore, anzi dae bandiera del, lo aveva accarezzato nel 2014. Ma il clamoroso scivolone che portò al gol di Demba Ba spezzò le speranze di una squadra che sembrava lanciata verso un titolo scontato. Quell’episodio, più che mai iconico se visto a posteriori, è stato parzialmente riscattato con la recente conquista della Premiership scozzese. Il tecnico inglese, oraguida dei Rangers, è riuscito dopo quasi un decennio a porre fine all’egemonia degli odiati ed eterni rivali del Celtic. Alle 13:53 del 7 marzo è bastato lo scialbo pareggio senza reti dei cugini sul campo del Dundee per avere l’aritmetica dpropria parte. La sfida tra i due club diè un qualcosa che va al di là del semplice calcio. ...

Advertising

Daniele20052013 : Gerrard: «I tifosi del Liverpool preferiscono Klopp come allenatore anziché me» - sportface2016 : #Liverpool, #Gerrard: “I tifosi non mi vogliono, preferiscono #Klopp” - ItaSportPress : Gerrard: 'I tifosi del Liverpool non mi vogliono come tecnico. Preferiscono Klopp...' - - zazoomblog : Rangers Gerrard a cuore aperto: “Io coach del Liverpool? Un sogno. Spero solo una cosa per Klopp” - #Rangers… - Mediagol : Rangers, Gerrard a cuore aperto: 'Io coach del Liverpool? Un sogno. Spero solo una cosa per Klopp'… -