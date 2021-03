George Floyd | alla famiglia 27 milioni di dollari | accordo raggiunto con Minneapolis

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ladi ottiene 27dicittà di . Una cifra record, una delle maggiori in un caso di cattiva condotta della polizia. Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità il ...

Advertising

fattoquotidiano : George Floyd, la città di Minneapolis decide di patteggiare: alla famiglia 27 milioni di dollari di risarcimento - ilpost : Il comune di Minneapolis pagherà un risarcimento di 27 milioni di dollari alla famiglia di George Floyd - Corriere : Per la morte George Floyd risarcimento da 27 milioni di dollari alla famiglia - carmelagiudice : RT @Agenzia_Ansa: La famiglia di George Floyd riceverà 27 milioni di dollari di danni e interessi dalla città di Minneapolis, con la quale… - zazoomblog : Assassinio di George Floyd: Minneapolis darà 27 milioni di dollari alla famiglia per il risarcimento - #Assassinio… -

Ultime Notizie dalla rete : George Floyd

Tutto per una banconota di 20 dollari contraffatta che 'Big', alto quasi due metri, aveva dato al commesso di un negozio. La vicenda ha provocato una delle maggiori ondate di protesta negli ...La famiglia di, il 46enne afroamericano ucciso da un poliziotto durante un controllo, riceverà 27 milioni di dollari di danni e interessi dalla città di Minneapolis . Si tratta di una cifra record, una ...New York, 12 mar 21:13 - (Agenzia Nova) - L’amministrazione municipale della citta di Minneapolis, nello Stato del Minnesota, ha raggiunto un accordo con la famiglia di George Floyd, l'afroamericano ...La famiglia di George Floyd ottiene 27 milioni di dollari dalla città di Minneapolis. Una cifra record, una delle maggiori in un caso di cattiva condotta della polizia. Il consiglio ...