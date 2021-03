Genoa | Ballardini | “L’Udinese ha giocatori dotati di forza | personalità e qualità”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la sconfitta dell'Olimpico, iltorna in campo sabato sera contro l'Udinese, compagine in grande forma e con il morale alle stelle. Altrettanto bene dall'inizio dell'anno si è comportato ildi Davide, che in conferenza stampa ha fatto il punto sui prossimi avversari: "Credo che al Ferraris arriverà un'Udinese in grande condizione sia fisica sia mentale sia tecnica, sono reduci da grandissime prestazioni anche contro le squadre più forti del nostro campionato. Hanno dimostrato sia come organico che come singolidi essere competitivi e di stare bene. De Paul su tutti è un giocatore di spessore differente, ma l'Udinese può contare su tantidi; sono ancora ...

Genova " Domani sera al Ferraris ilsfida un'Udinese in gran forma .chiede ai suoi di ripartire dopo l'ultima frenata. 'Credo che i nostri avversari arrivino in una grande condizione mentale, fisica e tecnica " ha ...Davidepresenta così in conferenza stampa l'ostacolo Udinese , prossimo avversario del suo. I rossoblù arrivano dal ko in casa della Roma, ma nonostante questo sono una squadra " in ...Stanno bene e sono competitivi". Davide Ballardini presenta così in conferenza stampa l'ostacolo Udinese, prossimo avversario del suo Genoa. I rossoblù arrivano dal ko in casa della Roma, ma ...Ballardini: «Il Genoa, non è quello visto contro la Roma. Ha quel qualcosa in più che lo ha portato a fare dei risultati straordinari» ...