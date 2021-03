Generali, al via il nuovo sito di Alleanza Assicurazioni (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Dare informazioni ai clienti con un approccio innovativo ed empatico, grazie al benvenuto all’utente fatto direttamente dalle persone di Alleanza Assicurazioni, e sensibilizzare l’intera comunità sui temi di cultura assicurativa e finanziaria con il racconto dell’offerta, dei servizi e delle iniziative educative. Questo – come spiega Alleanza in una nota – l’obiettivo del nuovo sito web della compagnia assicurativa. Attraverso la sua rinnovata presenza sul web, Alleanza Assicurazioni sottolinea il suo impegno nella promozione di temi ad alto impatto sociale. Ampio spazio al racconto delle iniziative messe in campo dall’azienda per supportare clienti, famiglie e comunità: il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria, il Piano Nazionale di Previdenza e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Dare informazioni ai clienti con un approccio innovativo ed empatico, grazie al benvenuto all’utente fatto direttamente dalle persone di, e sensibilizzare l’intera comunità sui temi di cultura assicurativa e finanziaria con il racconto dell’offerta, dei servizi e delle iniziative educative. Questo – come spiegain una nota – l’obiettivo delweb della compagnia assicurativa. Attraverso la sua rinnovata presenza sul web,sottolinea il suo impegno nella promozione di temi ad alto impatto sociale. Ampio spazio al racconto delle iniziative messe in campo dall’azienda per supportare clienti, famiglie e comunità: il Programma Nazionale di Educazione Finanziaria, il Piano Nazionale di Previdenza e ...

