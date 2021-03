Gardaland pronta per la riapertura. Tante le novità di quest’anno (Di venerdì 12 marzo 2021) Gardaland pronto ad aprire in sicurezza. Virus permettendo, i cancelli toglieranno il lucchetto a fine aprile per una nuova stagione ricca di novità. Si aspetta solo l’ok delle autorità. Leggi anche › Effetto Covid: Disneyland e Cannes diventano centri vaccinazioni Gardaland è pronto a ripartire. Virus permettendo Gardaland, si guarda la futuro Il parco divertimenti chiuso per la pandemia è stato tutt’altro che con le mani in mano. E senza abbattersi ma guardando al futuro con ottimismo, si prepara a inaugurare a metà maggio una grandissima novità: il Legoland Water Park Gardaland, il primo parco acquatico Legoland d’Europa e primo al mondo costruito in un parco divertimenti non ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 marzo 2021)pronto ad aprire in sicurezza. Virus permettendo, i cancelli toglieranno il lucchetto a fine aprile per una nuova stagione ricca di. Si aspetta solo l’ok delle autorità. Leggi anche › Effetto Covid: Disneyland e Cannes diventano centri vaccinazioniè pronto a ripartire. Virus permettendo, si guarda la futuro Il parco divertimenti chiuso per la pandemia è stato tutt’altro che con le mani in mano. E senza abbattersi ma guardando al futuro con ottimismo, si prepara a inaugurare a metà maggio una grandissima: il Legoland Water Park, il primo parco acquatico Legoland d’Europa e primo al mondo costruito in un parco divertimenti non ...

