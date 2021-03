Gallinari fa festa con Atlanta, prima doppia cifra per Mannion (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Danilo Gallinari tra i grandi protagonisti nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La 32enne ala di Sant’Angelo Lodigiano contribuisce al successo in volata di Atlanta Hwks, che espugna la Amalie Arena di Tampa battendo i Toronto Raptors per 121-120: l’azzurro finisce a referto con 20 punti, più 5 rimbalzi e 1 assist, in 30 minuti di impiego. Il più prolifico della serata è il suo compagno di squadra Nick Young, che colleziona 37 punti (ma la tripla decisiva allo scadere è di Tony Snell). Tra i canadesi, ancora alle prese con le assenze per Covid, si segnala il ritorno in panca di coach Nick Nurse, sostituito degnamente, nell’ultima settimana, dal suo assistente Sergio Scariolo. Serata di gloria anche per Nico Mannion: nonostante i Golden State Warriors vengano travolti per 130-104 dai Los Angeles ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Danilotra i grandi protagonisti nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La 32enne ala di Sant’Angelo Lodigiano contribuisce al successo in volata diHwks, che espugna la Amalie Arena di Tampa battendo i Toronto Raptors per 121-120: l’azzurro finisce a referto con 20 punti, più 5 rimbalzi e 1 assist, in 30 minuti di impiego. Il più prolifico della serata è il suo compagno di squadra Nick Young, che colleziona 37 punti (ma la tripla decisiva allo scadere è di Tony Snell). Tra i canadesi, ancora alle prese con le assenze per Covid, si segnala il ritorno in panca di coach Nick Nurse, sostituito degnamente, nell’ultima settimana, dal suo assistente Sergio Scariolo. Serata di gloria anche per Nico: nonostante i Golden State Warriors vengano travolti per 130-104 dai Los Angeles ...

