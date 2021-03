Fulminacci pubblica “Tante care cose”, l’album contenente la canzone “Santa Marinella” presentata all’ultimo Festival di Sanremo (Di venerdì 12 marzo 2021) È appena finita la 71^ edizione del Festival di Sanremo, che ha visto Fulminacci tra i suoi protagonisti nella categoria Campioni con il brano “Santa Marinella”. Dopo le grandi emozioni provate sul palco dell’Ariston, il cantautore è pronto a regalarci nuova musica con il suo secondo album “Tante care cose”, che contiene il singolo sanremese ed è disponibile da oggi, venerdì 12 marzo.A proposito del nuovo progetto discografico, Fulminacci commenta: “Negli ultimi due anni ho incontrato Tante persone e provato mille nuove emozioni. In ‘Tante care cose’ c’è il tentativo di raccontare tutto quello che mi è successo, sperimentando il più possibile con il sound e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) È appena finita la 71^ edizione deldi, che ha vistotra i suoi protagonisti nella categoria Campioni con il brano “”. Dopo le grandi emozioni provate sul palco dell’Ariston, il cantautore è pronto a regalarci nuova musica con il suo secondo album “”, che contiene il singolo sanremese ed è disponibile da oggi, venerdì 12 marzo.A proposito del nuovo progetto discografico,commenta: “Negli ultimi due anni ho incontratopersone e provato mille nuove emozioni. In ‘’ c’è il tentativo di raccontare tutto quello che mi è successo, sperimentando il più possibile con il sound e la ...

Esce oggi “Tante Care Cose” il nuovo album di Fulminacci È appena finita la 71\^ edizione del Festival di Sanremo, che ha visto Fulminacci tra i suoi protagonisti nella categoria Campioni con il brano “Santa Marinella” (https://fulm ...

