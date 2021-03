Fulminacci: dopo Sanremo oggi esce il nuovo album “Tante care cose” (Di venerdì 12 marzo 2021) È appena finita la 71^ edizione del Festival di Sanremo, che ha visto Fulminacci tra i suoi protagonisti nella categoria Campioni con il brano Santa Marinella. dopo le grandi emozioni provate sul palco dell’Ariston, il cantautore è pronto a regalarci nuova musica con il suo secondo album Tante care cose (Maciste Dischi/Artist First), che contiene il singolo sanremese. Il disco è disponibile da oggi, venerdì 12 marzo. A proposito del nuovo progetto discografico, Fulminacci commenta: “Negli ultimi due anni ho incontrato Tante persone e provato mille nuove emozioni. In ‘Tante care cose’ c’è il tentativo di raccontare tutto quello che mi è successo, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 marzo 2021) È appena finita la 71^ edizione del Festival di, che ha vistotra i suoi protagonisti nella categoria Campioni con il brano Santa Marinella.le grandi emozioni provate sul palco dell’Ariston, il cantautore è pronto a regalarci nuova musica con il suo secondo(Maciste Dischi/Artist First), che contiene il singolo sanremese. Il disco è disponibile da, venerdì 12 marzo. A proposito delprogetto discografico,commenta: “Negli ultimi due anni ho incontratopersone e provato mille nuove emozioni. In ‘’ c’è il tentativo di raccontare tutto quello che mi è successo, ...

