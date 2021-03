Frutta e verdura, ecco quanta mangiarne al giorno (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Nunziati Un numero crescente di studi compiuti in varie parti del mondo hanno dimostrato che una dieta ricca di vegetali riduce la probabilità di sviluppare diversi fattori di rischio metabolico e anche degenerativo. Una dieta sana prevede almeno 5 porzioni di Frutta e verdura ogni giorno. Per “porzione” si intende l’equivalente di 80 grammi circa (mezzo Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Nunziati Un numero crescente di studi compiuti in varie parti del mondo hanno dimostrato che una dieta ricca di vegetali riduce la probabilità di sviluppare diversi fattori di rischio metabolico e anche degenerativo. Una dieta sana prevede almeno 5 porzioni diogni. Per “porzione” si intende l’equivalente di 80 grammi circa (mezzo Improntaunika.it - Upday News.

Advertising

Tg3web : Le braccianti straniere hanno marciato per le strade di Foggia per chiedere lavoro, salario e casa. Sono le donne c… - EdserMyloves : RT @Angela46176831: Non parliamo.. Non nè parliamo, intanto io muoio di curiosità.. ?????????????? Frutta e verdura Ask yok Hande lo sa.. Adess… - iole_somma : RT @giorgia_quarta: @Mphiltatos Ma credo che H rompa tantissimo a L per qualsiasi cosa ??. Mi immagino già : Amore dormi di più; Amore dev… - lucainge_tweet : Italiani primi in Europa per consumi di frutta e verdura - Rainbow42610313 : RT @Angela46176831: Non parliamo.. Non nè parliamo, intanto io muoio di curiosità.. ?????????????? Frutta e verdura Ask yok Hande lo sa.. Adess… -