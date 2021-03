Friuli Venezia Giulia, 3.384 firme per l’olio di cannabis terapeutico gratis (Di venerdì 12 marzo 2021) TRIESTE – In Friuli Venezia Giulia oltre 3.000 cittadini hanno firmato una petizione per chiedere di ottenere alcuni derivati dalla cannabis in forma gratuita, per i malati che ne hanno bisogno. “La Regione– sollecita la consigliera dei Cittadini Simona Liguori– promuova l’accordo con le farmacie territoriali, per definire tutti gli aspetti riguardanti i preparati magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche: bisogna arrivare al più presto a una soluzione per estendere la rimborsabilità di questo genere di medicinali”. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) TRIESTE – In Friuli Venezia Giulia oltre 3.000 cittadini hanno firmato una petizione per chiedere di ottenere alcuni derivati dalla cannabis in forma gratuita, per i malati che ne hanno bisogno. “La Regione– sollecita la consigliera dei Cittadini Simona Liguori– promuova l’accordo con le farmacie territoriali, per definire tutti gli aspetti riguardanti i preparati magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche: bisogna arrivare al più presto a una soluzione per estendere la rimborsabilità di questo genere di medicinali”.

