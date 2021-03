Francia: cittadino dona 40 mila euro a Stato per ridurre debito, ministro ringrazia (Di venerdì 12 marzo 2021) Parigi, 12 mar. (Adnkronos) – Un privato cittadino francese dona 40 mila euro allo Stato francese per “ridurre il debito pubblico francese”. La curiosa notizia è stata pubblicata ieri nel Journal Officiel, la Gazzetta ufficiale francese. “E’ accettato il dono di 40 mila euro versato da Michel Fache tramite assegno del 15 gennaio 2021 per ridurre il debito pubblico dello Stato. Il direttore generale delle finanze pubbliche è incaricato dell’esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nel Journal Officiel”, recita il decreto datato 5 marzo 2021 intitolato ‘accettazione di un dono’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Parigi, 12 mar. (Adnkronos) – Un privatofrancese40allofrancese per “ilpubblico francese”. La curiosa notizia è stata pubblicata ieri nel Journal Officiel, la Gazzetta ufficiale francese. “E’ accettato il dono di 40versato da Michel Fache tramite assegno del 15 gennaio 2021 perilpubblico dello. Il direttore generale delle finanze pubbliche è incaricato dell’esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nel Journal Officiel”, recita il decreto datato 5 marzo 2021 intitolato ‘accettazione di un dono’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

