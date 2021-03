Francesca Vaccaro la famosa costumista e moglie di Carlo Conti

(Di venerdì 12 marzo 2021)è la dolce metà del conduttore. I due sono felicemente innamorati e sposati e hanno un bellissimo bambino di nome Matteo. Un volto noto nel mondo dello spettacolo è tra le famose costumiste e stiliste del settore.ha conosciuto suo marito dietro le quinte di Domenica In, il famoso programma condotto da Mara Venier. Sono andati contro le differenze caratteriali e soprattutto i 50 anni di differenza. Un amore molto forte che è stato raccontato più di una volta da: “Tra noi non c’è gelosia, ma maturità di rapporto, amore, complicità, qualcosa che va oltre allo stare insieme. Lei è la donna della mia vita, il mio amore, la madre di Matteo, la persona con cui mi diverto a scherzare, a giocare, a parlare di cose importanti”. Raccontato ...

Il noto conduttore Carlo Conti ha raggiunto il traguardo dei 60 anni e, per l'occasione, ha voluto aprirsi per parlare della sua nuova vita con la mogliee il figlio Matteo Carlo Conti in occasione dei suoi primi 60 anni ha deciso di aprirsi rilasciando una lunga intervista. Il conduttore trascorrerà inevitabilmente il suo compleanno ...Babbo del piccolo Matteo e marito della bellissima, il conduttore fiorentino decanta di una tranquillità e spensieratezza davvero unica. Sapete che, soltanto adesso, Carlo Conti ha ...Carlo Conti, un papà affettuoso racconta il suo legame con il piccolo Matteo. Ecco chi è il figlio del noto conduttore televisivo.Francesca Vaccaro è la dolce metà del famoso conduttore Carlo Conti. I due hanno una bellissima famiglia insieme a loro figlio Matteo.