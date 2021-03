Formazioni ufficiali Atalanta Spezia | Zapata in panchina | c’è Nzola

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-1-2) Sportiello; Toloi, Djimsiti, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic; Muriel.(4-3-3) Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Leo Senza, Ricci, Maggiore; Verde,, Gyasi. Leggi su Calcionews24.com

LE ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini SPEZIA (4 - 3 - 3): Zoet; Vignali, ...