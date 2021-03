Foggia: consiglio comunale, non si riesce ad eleggere il nuovo presidente Un'assemblea istituzionale palesemente in crisi, non da oggi (Di venerdì 12 marzo 2021) In prossimità del voto i popolari hanno abbandonato l’aula. Il resto del centrodestra è stato così nelle cobdizdi non poter dare al suo candidato i voti per diventare il nuovo presidente del consiglio comunale di Foggia. Lucio Ventura ha solo sfiorato l’elezione, con 12 voti su 26 nella seduta in videoconferenza. Carica che deve essere nuovamente ricoperta dopo la sfiducia nei confronti di Leonardo Iaccarino, rimosso per la vicenda degli spari dal balcone di casa la notte di capodanno. Il consiglio comunale di Foggia è in piena crisi. Che è, peraltro, più ampia rispetto a quanto accaduto ieri o alla vicenda di San Silvestro. Un arrestato, la commissione per verificare eventuali infiltrazioni mafiose ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 marzo 2021) In prossimità del voto i popolari hanno abbandonato l’aula. Il resto del centrodestra è stato così nelle cobdizdi non poter dare al suo candidato i voti per diventare ildeldi. Lucio Ventura ha solo sfiorato l’elezione, con 12 voti su 26 nella seduta in videoconferenza. Carica che deve essere nuovamente ricoperta dopo la sfiducia nei confronti di Leonardo Iaccarino, rimosso per la vicenda degli spari dal balcone di casa la notte di capodanno. Ildiè in piena. Che è, peraltro, più ampia rispetto a quanto accaduto ieri o alla vicenda di San Silvestro. Un arrestato, la commissione per verificare eventuali infiltrazioni mafiose ...

