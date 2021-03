Flick: “Io Ct della Germania? Ho un contratto fino al 2023 con il Bayern Monaco” (Di venerdì 12 marzo 2021) Col l’addio ufficiale di Joachim Löw alla panchina della Germania al termine dell’Europeo, è iniziato il toto-nomi per cercare il sostituto del tecnico tedesco. Stuzzicato sull’argomento, Hansi Flick, ex collaboratore di Löw e attualmente allenatore del Bayern Monaco ha risposto così: “Mi sono divertito molto nel periodo trascorso nella Federcalcio tedesca e soprattutto con Jogi Löw, una gran brava persona. Ma adesso provo lo stesso piacere con il Bayern. Ecco perché non mi interessa parlare di queste cose. Ho un contratto fino al 2023 e voglio continuare a lavorare con successo. Sono concentrato al cento per cento sul Bayern. Ecco perché sono vietate le speculazioni sul mio futuro. Se fosse accaduto prima? Non sono ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Col l’addio ufficiale di Joachim Löw alla panchinaal termine dell’Europeo, è iniziato il toto-nomi per cercare il sostituto del tecnico tedesco. Stuzzicato sull’argomento, Hansi, ex collaboratore di Löw e attualmente allenatore delha risposto così: “Mi sono divertito molto nel periodo trascorso nella Federcalcio tedesca e soprattutto con Jogi Löw, una gran brava persona. Ma adesso provo lo stesso piacere con il. Ecco perché non mi interessa parlare di queste cose. Ho unale voglio continuare a lavorare con successo. Sono concentrato al cento per cento sul. Ecco perché sono vietate le speculazioni sul mio futuro. Se fosse accaduto prima? Non sono ...

Advertising

infoitsport : Chi sarà il prossimo ct della Germania? Per Sport1 Hansi Flick è in pole - danimorri_ : Ecco i due nomi più in voga per essere il prossimo CT della Germania Flick e Klopp @ValenMariani #EuroShow - Flick_ct : RT @sminchionauta: Ah dimenticavo, auguri a tutti gli uomini che si fanno le sopracciglia come lo Swoosh della Nike. - FalconeAntonio5 : RT @MontagnaUncem: ELOGIO DELLA FORESTA Presentazione del libro di Giovanni Maria Flick e Maurizio Flick Oggi, Giovedì 4 marzo 2021 ore… - pefcitalia : RT @MontagnaUncem: ELOGIO DELLA FORESTA Presentazione del libro di Giovanni Maria Flick e Maurizio Flick Oggi, Giovedì 4 marzo 2021 ore… -