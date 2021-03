Fiumicino, trovato il cadavere di un uomo in acqua: è l’uomo che si era buttato nel Tevere 10 giorni fa (Di sabato 13 marzo 2021) Il cadavere di un uomo è stato recuperato nella serata di oggi, 12 marzo, dai sommozzatori a Fiumicino. Da quanto si apprende, si tratta dell’uomo che si è gettato qualche giorno fa da ponte Marconi. Il ritrovamento è avvenuto questa sera intorno alle ore 21:00. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra proveniente dal distaccamento di Ostia (13A), il funzionario di guardia e i sommozzatori. La vittima L’uomo si era gettato nel fiume la mattina di mercoledì 3 marzo, dopo essere salito sul parapetto di Ponte Guglielmo Marconi. Il giorno seguente la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma aveva inviato sul posto il nucleo sommozzatori per continuare le ricerche del corpo del disperso, senza però trovare tracce dell’uomo. A lanciare l’allarme alcuni testimoni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) Ildi unè stato recuperato nella serata di oggi, 12 marzo, dai sommozzatori a. Da quanto si apprende, si tratta dell’che si è gettato qualche giorno fa da ponte Marconi. Il ritrovamento è avvenuto questa sera intorno alle ore 21:00. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra proveniente dal distaccamento di Ostia (13A), il funzionario di guardia e i sommozzatori. La vittima L’si era gettato nel fiume la mattina di mercoledì 3 marzo, dopo essere salito sul parapetto di Ponte Guglielmo Marconi. Il giorno seguente la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma aveva inviato sul posto il nucleo sommozzatori per continuare le ricerche del corpo del disperso, senza però trovare tracce dell’. A lanciare l’allarme alcuni testimoni ...

