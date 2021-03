Fiorentina, Prandelli: “A Benvento senza paura, Ribery un valore aggiunto. Futuro in bilico? Rispondo così” (Di venerdì 12 marzo 2021) Giornata di vigilia per la Fiorentina.Archiviato il rocambolesco pareggio contro il Parma, la Fiorentina si prepara a tornare in campo per la 27^ giornata di Serie A. Ad attendere la viola, per la gara in programma sabato alle 18:00 al "Vigorito", il Benevento di Inzaghi: in piena lotta salvezza e in cerca di preziosi punti per allontanarsi sempre di più dalle zone calde della classifica. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico gigliato Cesare Prandelli, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Partita di domani? Il senso c’è, i giocatori sono consapevoli che domani andremo ad affrontare una squadra che lotta per non retrocedere. Abbiamo lavorato molto bene e c’è il desiderio di fare una grande partita. Siamo sul pezzo, i giocatori sono responsabili di quello che vogliono fare. Troppe pressioni? Diciamo che non c’è ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 marzo 2021) Giornata di vigilia per la.Archiviato il rocambolesco pareggio contro il Parma, lasi prepara a tornare in campo per la 27^ giornata di Serie A. Ad attendere la viola, per la gara in programma sabato alle 18:00 al "Vigorito", il Benevento di Inzaghi: in piena lotta salvezza e in cerca di preziosi punti per allontanarsi sempre di più dalle zone calde della classifica. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico gigliato Cesare, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Partita di domani? Il senso c’è, i giocatori sono consapevoli che domani andremo ad affrontare una squadra che lotta per non retrocedere. Abbiamo lavorato molto bene e c’è il desiderio di fare una grande partita. Siamo sul pezzo, i giocatori sono responsabili di quello che vogliono fare. Troppe pressioni? Diciamo che non c’è ...

