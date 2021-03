Fiorentina: “Increduli e scioccati per il ricorso sul nuovo centro sportivo”. Il comunicato (Di venerdì 12 marzo 2021) La Fiorentina, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha voluto commentare la decisione di Italia Nostra di presentare ricorso al fine di bloccare i lavori del nuovo centro sportivo. Questo il testo integrale del comunicato: “La Fiorentina ha appreso, con profondo rammarico, la notizia del ricorso, con richiesta cautelare sospensiva, da parte di Italia Nostra al Presidente della Repubblica per bloccare i lavori del Viola Park. Il Club è rimasto incredulo e scioccato anche perché abbiamo intrapreso questo percorso dedicando persone e risorse economiche più di 18 mesi fa. Sono state seguite tutte le regole e tutte le indicazioni che sono state segnalate a partire da quelle della Soprintendenza. Come sottolineato anche dal Sindaco Casini, il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) La, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha voluto commentare la decisione di Italia Nostra di presentareal fine di bloccare i lavori del. Questo il testo integrale del: “Laha appreso, con profondo rammarico, la notizia del, con richiesta cautelare sospensiva, da parte di Italia Nostra al Presidente della Repubblica per bloccare i lavori del Viola Park. Il Club è rimasto incredulo e scioccato anche perché abbiamo intrapreso questo percorso dedicando persone e risorse economiche più di 18 mesi fa. Sono state seguite tutte le regole e tutte le indicazioni che sono state segnalate a partire da quelle della Soprintendenza. Come sottolineato anche dal Sindaco Casini, il ...

