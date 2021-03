Fiorentina | duro comunicato | «Increduli e scioccati per il ricorso sul nuovo centro sportivo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Laha emesso undopo ildi Italia Nostra per bloccare i lavori delLaha emesso undopo ilpresentato da Italia Nostra per bloccare i lavori del. «Laha appreso, con profondo rammarico, la notizia del, con richiesta cautelare sospensiva, da parte di Italia Nostra al Presidente della Repubblica per bloccare i lavori del Viola Park. Il Club è rimasto incredulo e scioccato anche perché abbiamo intrapreso questo percorso dedicando persone e risorse economiche più di 18 mesi fa. Sono state ...