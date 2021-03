Fiorentina | Conferenza Prandelli | «Lavoriamo bene e siamo sul pezzo Non c’è paura»

(Di venerdì 12 marzo 2021) Intervenuto instampa, Cesare, allenatore della, ha così parlato alla vigilia del match contro ilvento Intervenuto instampa, Cesare, allenatore della, ha così parlato alla vigilia del match contro ilvento: «Lotta Salvezza? E’ un tema che affrontiamo da più settimane e i giocatori sono consapevoli che affronteremo una squadra che lotta per la salvezza. Abbiamo lavorato moltosule i giocatori sono responsabili di quello che dovranno fare». CLIMA NELLO SPOGLIATOIO – «Non c’è, l’apprensione fa parte del nostro lavoro e dobbiamo metabolizzarla e pensare in modo positivo. Consapevoli delle ...

Intervenuto instampa, Cesare Prandelli, allenatore della, ha così parlato alla vigilia del match contro il ...Commenta per primo Il presidente della Figc , Gabriele Gravina , è intervenuto in videocon la Commissione Sport del Comune di Firenze per parlare della situazione del calcio e .... ...Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Benevento. Queste le sue dichiarazioni. "Ribery ha tanta es ...Continua così la conferenza stampa dell’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, a poco più di ventiquattro ore dal calcio d’inizio dello scontro salvezza col Benevento: “La mia testa è rivolta ...