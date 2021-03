Fiorentina, Aquilani positivo: Primavera in bolla (Di venerdì 12 marzo 2021) Un caso di Covid nella Primavera della Fiorentina. Alberto Aquilani è risultato positivo all’ultimo test, come spiegato dal club viola con una nota. Aquilani, del tutto asintomatico, si trova già in isolamento mentre il gruppo squadra entrerà ora in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari. La Fiorentina si trova al tredicesimo posto con 16 punti nella classifica di Primavera 1. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Un caso di Covid nelladella. Albertoè risultatoall’ultimo test, come spiegato dal club viola con una nota., del tutto asintomatico, si trova già in isolamento mentre il gruppo squadra entrerà ora ine continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari. Lasi trova al tredicesimo posto con 16 punti nella classifica di1. SportFace.

