Finanziamento illecito alla Lega. Il processo può attendere. Cambia il giudice e l’udienza slitta di altri 7 mesi. Il tesoriere del partito Centemero è indagato pure a Roma (Di venerdì 12 marzo 2021) Prima l’emergenza Covid che ha paralizzato i tribunali, poi i rinvii a cascata che tutt’oggi non si sono fermati. Stenta davvero a decollare il processo milanese per un presunto Finanziamento illecito, nei fatti mai davvero iniziato, nei confronti del tesoriere della Lega e deputato Giulio Centemero (nella foto) che anche ieri è stato rinviato al prossimo sei ottobre. Che le lungaggini della Giustizia italiana sono dietro gli occhi di tutti è cosa nota ma nessuno, a partire dallo stesso imputato che intende far emergere in aula la propria estraneità ai fatti, si sarebbe aspettato un nuovo slittamento, per giunta di quasi 7 mesi. Eppure è proprio quanto accaduto ieri quando, per uno scherzo del destino e dopo ben quattro rinvii ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Prima l’emergenza Covid che ha paralizzato i tribunali, poi i rinvii a cascata che tutt’oggi non si sono fermati. Stenta davvero a decollare ilmilanese per un presunto, nei fatti mai davvero iniziato, nei confronti deldellae deputato Giulio(nella foto) che anche ieri è stato rinviato al prossimo sei ottobre. Che le lungaggini della Giustizia italiana sono dietro gli occhi di tutti è cosa nota ma nessuno, a partire dallo stesso imputato che intende far emergere in aula la propria estraneità ai fatti, si sarebbe aspettato un nuovomento, per giunta di quasi 7. Epè proprio quanto accaduto ieri quando, per uno scherzo del destino e dopo ben quattro rinvii ...

Advertising

55CANCRI : RT @sotirias: «Renzi, Lotti e Boschi sono indagati per finanziamento illecito» - sotirias : «Renzi, Lotti e Boschi sono indagati per finanziamento illecito» - Walter00365070 : @Cavatappi6 @fattoquotidiano @PacelliValeria Dimostrami che ho scritto sciocchezze sui processi Di Maio era in Ara… - AnsaLombardia : Lega: altro rinvio processo Milano a Centemero, va a ottobre. Mai iniziato di fatto da luglio. Accusa finanziamento… - gemini9500 : RT @MarleyBrandy: Letta chiede garanzie prima di accettare l'incarico da Segretario del PD ma la garanzia migliore è ritrovarsi a capo del… -